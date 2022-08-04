الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غادة ايوب: لا لن ننسى ولن نستسلم

منذ 50 دقيقة
النائبة غادة ايوب

النائبة غادة ايوب

A A A
طباعة المقال

غردت النائب غادة أيوب على “تويتر” وكتبت: “لا لن ننسى ولن نستسلم. لا تختلف ذكرى 4 آب عن ذكرى 13 نيسان وحرب الـ100 يوم وكل الحروب التي شُنّت ضد الشعب اللبناني، كما لا تختلف عن ذكرى الاغتيالات التي استهدفت الزعيم كمال جنبلاط والرئيس بشير الجميل والرئيس رفيق الحريري وقافلة من الشهداء، فيما كل الهدف من هذه الحروب والاغتيالات تركيع شعبنا وإخضاعه، الأمر الذي لم ولن يحصل.

وفي هذه الذكرى الأليمة والمأسوية التي دمرّت نصف بيروت وقضت على أحلام أكثر من 220 ضحية ذنبهم أنهم آمنوا ببيروت، نعاهدهم ان إيمانهم واستشهادهم يزيدنا تصميما بالوصول إلى الدولة التي تتحقّق معها العدالة، ولن ننسى 4 آب ولا كل ما سبقها من حروب واغتيالات، وسنواصل النضال لكي تتحقق العدالة.”

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: اليونيسف ستدفع للأساتذة الثانويين المستعان بهم من تشرين الاول 2021 حتى آذار 2022
    آن غريو
    غريو في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت: فرنسا ملتزمة إلى جانب لبنان
    السفارة الاوكرانية في لبنان
    السفارة الاوكرانية في لبنان: تم تنكيس العلم الأوكراني في مقر السفارة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    السفارة البريطانية في بيروت
    بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
    النفط
    هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
    جبران باسيل
    الرابية غرفة عمليات.. وهذا ما يحضر له باسيل وحزب الله