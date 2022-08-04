غادة ايوب: لا لن ننسى ولن نستسلم

غردت النائب غادة أيوب على “تويتر” وكتبت: “لا لن ننسى ولن نستسلم. لا تختلف ذكرى 4 آب عن ذكرى 13 نيسان وحرب الـ100 يوم وكل الحروب التي شُنّت ضد الشعب اللبناني، كما لا تختلف عن ذكرى الاغتيالات التي استهدفت الزعيم كمال جنبلاط والرئيس بشير الجميل والرئيس رفيق الحريري وقافلة من الشهداء، فيما كل الهدف من هذه الحروب والاغتيالات تركيع شعبنا وإخضاعه، الأمر الذي لم ولن يحصل.

وفي هذه الذكرى الأليمة والمأسوية التي دمرّت نصف بيروت وقضت على أحلام أكثر من 220 ضحية ذنبهم أنهم آمنوا ببيروت، نعاهدهم ان إيمانهم واستشهادهم يزيدنا تصميما بالوصول إلى الدولة التي تتحقّق معها العدالة، ولن ننسى 4 آب ولا كل ما سبقها من حروب واغتيالات، وسنواصل النضال لكي تتحقق العدالة.”