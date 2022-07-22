غادة عون: المخالفة تكمن في منعي من متابعة التحقيق واستجواب المطلوب

أشارت النائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​​غادة عون​، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنه​” للقاصي والداني وللذين يريدون بالقوة الباسي مخالفة معينة. اكرر للمرة الالف لم تحصل اية مداهمة في بيروت”، مشيرة إلى “أنني دخلت بإذن من المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، وكذلك عناصر ​امن الدولة​، لكن المخالفة تكمن في منعي من قبل حاموش من متابعة التحقيق واستجواب المطلوب”.

وشددت على أنه “لكن السؤال يطرح هل حقًا يريد مدعي عام التمييز ​غسان عويدات​، ملاحقة حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، اذا صح ذلك لماذا لم يسمح باستجواب هذا الأخير في ملف خطير متهم فيه بجناية التلاعب بقيود المصرف المركزيي والكل يعلم أن القاضي حاموش مقرب جدا من عويدات والقرار الفعلي لعويدات”.