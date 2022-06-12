غادة عون: لا أخاف لا منهم ولا من هذه المنظومة!

غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على “تويتر”: “هنا يا سعادة النائب توجد منظومة فاسدة لا يجب المس بها. ما بيهم اذا مات الشعب من الجوع والفقر. مشكلتي معهم اني لا أخاف لا منهم ولا من هذه المنظومة، لان ضميري مرتاح”.

كلام القاضية غادة عون جاء ردا على حديث النائب حسن فضل الله الذي قال: “لقد تقدمنا بشكوى إلى التفتيش القضائي ضد عدد من القضاة، الذين نامت في أدراجهم ملفات الفساد، وبدل أن يتحرك بسرعة لمتابعة الشكوى، رأيناه يستنفر ضد قاضية ويلاحقها، فلماذا لديه هذه الحماسة هنا بينما لديه برودة في شكاوى أخرى. إن المدخل لإعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها هو بإصلاح القضاء، وبناء سلطة قضائية نزيهة ومستقلّة تحتكم لنصوص القانون ومبدأ العدالة، ولا تخضع للقوى السياسية والمحاصصة، وهذا يتطلب أن يكون لدينا قضاة يحتكمون إلى القانون وإرادة الشعب، ولا يتخذون من عملهم مهنة للتكسب غير المشروع وللنفوذ، ولذلك هناك حاجة ملحة لإصلاح بنيوي في القضاء وتطهير الجسم القضائي ممن هم ليسوا أهلا ليكونوا في موقع إحقاق العدالة، وإنصاف الناس، والذين فشلوا في القيام بواجباتهم في مكافحة الفساد والبت بالملفات المقدمة لهم”.