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غادة عون: هذا ما يحصل معي منذ 4 سنوات

منذ 56 دقيقة
غادة عون

غادة عون

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غرّدت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، على حسابها عبر “تويتر” قائلة: “على أمل ان تكون قيامة المسيح قيامة أيضًا للعدالة في بلدنا”.

وأضافت: “لا ينبغي أبدًا تهديد القضاة أو إخضاعهم لإجراءات جنائية أو تأديبية لمجرد قيامهم بعملهم، من بيان ائتلاف استقلال القضاء. للأسف هذا ما يحصل وما حصل معي بالذات منذ أربع سنوات وحتى تاريخه. شكرًا للأمم المتحدة”.

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