غادة عون: هذا ما يحصل معي منذ 4 سنوات

غرّدت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، على حسابها عبر “تويتر” قائلة: “على أمل ان تكون قيامة المسيح قيامة أيضًا للعدالة في بلدنا”.

وأضافت: “لا ينبغي أبدًا تهديد القضاة أو إخضاعهم لإجراءات جنائية أو تأديبية لمجرد قيامهم بعملهم، من بيان ائتلاف استقلال القضاء. للأسف هذا ما يحصل وما حصل معي بالذات منذ أربع سنوات وحتى تاريخه. شكرًا للأمم المتحدة”.

المسيح قام حقا قام.على امل ان تكون قيامة المسيح قيامة ايضا للعدالة في بلدنا

"لا ينبغي ابدا تهديد القضاة او اخضاعهم لاجراءات جنائية او تأديبية لمجرد قيامهم بعملهم "من بيان ائتلاف استقلال القضاء.للاسف هذا ما يحصل وما حصل معي بالذات منذ اربع سنوات وحتى تاريخه.شكرا للامم المتحدةا — Ghada Aoun (@ghadaaoun4) April 10, 2023