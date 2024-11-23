غارات إسرائيلية تستهدف بلدات جنوبية.. إليكم التفاصيل

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارة على بلدة كوثرية السياد جنوبا.

فيما شنّت إسرائيل أيضا، غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي النميرية والشرقية، وغارة أخرى على بلدة ميفدون جنوبي لبنان.

كما أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أن فرقها الفنية “أنجزت صيانة واصلاح شبكات التوتر العالي التابعة لمعامل الطاقة الكهرومائية وتحديدا للخط الذي يربط بين معملي الاولي و جون”.

وأشارت الى أن “الخط أعيد مساء اليوم الى قيد الاستثمار بعد خروجه عن الخدمة اثر تضرره نتيجة الغارة الاسرائيلية التي استهدفت بلدة جون بتاريخ 12 تشرين الثاني”، وأكدت ان فرقها “تعمل على مدار الساعة بهدف خدمة المواطنين رغم الظروف الأمنية الصعبة والتحديات التي تواجه فرق العمل والمنشآت”.