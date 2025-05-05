غارات إسرائيلية على البقاع.. ماذا استهدفت؟

استهدف الطيران الإسرائيليّ، اليوم الإثنين، أطراف بلدة جنتا – البقاع.

وذكرت المعلومات أنَّ القصف طالَ البلدة لجهة الأطراف السوريّة، وقد أفيد عن سماع دوي انفجارات قوية.

كما أفادت قناة الجديد أن غارتين اسرائيليتين استهدفتا مرتفعات السلسلة الشرقية في منطقة الشعرة قرب جنتا.

وذكرت بعض المصادر أن عدد الغارات على البقاع ارتفع الى 3 وقد استهدفت جميعها منطقة الشعرة قرب جنتا.

وقد قالت القناة 14 الاسرائيلية أن سلاح الجو شن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في سهل البقاع في لبنان.

كما ذكرت قناة العربية أن الغارات إسرائيلية على البقاع استهدفت بنية تحتية لحزب الله قرب الحدود السورية.

وفي وقت سابق نفّذت طائرة مسيّرة إسرائيلية، اليوم، ثلاث غارات متتالية استهدفت منطقة مفتوحة عند أطراف المحافر – المطيط في بلدة عيترون، قضاء بنت جبيل، دون تسجيل إصابات.

وفي سياق متصل، يواصل الجيش الإسرائيلي استحداث موقع عسكري جديد عند “البوابة الجنوبية” في منطقة “خلة المحافر”، جنوب بلدة العديسة، في أراضٍ حدودية متنازع عليها مقابل مستوطنة “مسكاف عام”.

يأتي ذلك بالتزامن مع خروقات اسرائيلية متكررة على لبنان بالرغم من قرار وقف اطلاق النار الموقع بين لبنان واسرائيل.