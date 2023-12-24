غارات عنيفة على جنوب لبنان.. والعدو يُخلي مستوطنة حدوديّة "بشكل فوري"!

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه لقرى وبلدات الجنوب اللبنانيّ، حيث نفذ عددًا من الغارات العنيفة على منطقة اللبونة.

وقرابة السابعة من صباح اليوم، تعرضت أطراف بلدة عيترون لقصف مدفعي معاد مصدره مرابض العدو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما طال القصف المدفعي المعادي أطراف بلدات يارون ومارون الراس.

وعند ساعات الفجر الأولى، أطلق العدو من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب، نيران رشاشاته على أطراف البلدة.

فيما قال جيش الاحتلال إنّه رصد قذائف عدة أطلقت على مواقعه في مزارع شبعا صباح اليوم.

وفيما يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه على جنوب لبنان، استأنف حزب الله، منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الأحد، عمليّاته العسكرية مستهدفًا عند الساعة (7:30) صباحًا، مرابض العدو في ديشون بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها إصابة مباشرة.

في وقت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن جيش الاحتلال أنّه طلب من سكان مستوطنة “ليمان” الحدودية مع جنوب لبنان في الجليل الغربي، إخلاءها فورًا.

هذا وكان الطيران الحربي المعادي قد شنّ ليل أمس، غارة على منزل في عيترون، ما أدّى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين، وتدمير المنزل بأكمله.

كذلك أطلق العدو الإسرائيلي الليل الفائت، القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وحلق الطيران الاستطلاعي حتى صباح اليوم فوق قضاء صور.

يذكر أن حركة النزوح في اتجاه المناطق الآمنة من القرى الجنوبية التي تتعرض للاعتداءات اليومية بازدياد يومي، حسب إحصاءات وحدة إدارة الكوارث الطبيعة في اتحاد قضاء صور، وأكثر المناطق المقصودة مدينة صور حيث يوجد خمسة مراكز معتمدة لاستقبال النازحين كناية عن مبان للمدارس الرسمية استعمل نصفها للنازحين والآخر للتعليم، وهو يضم إضافة إلى تلامذته تلامذة المدارس المقفلة في القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة الحدودية مع فلسطين المحتلة، والجدير ذكره أن احتياجات النازحين بازدياد مع هطول المطر والمناخ البارد.