غارات عنيفة على محيط الجامعة اللبنانية في الحدث

شنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات عنيفة استهدفت محيط الجامعة اللبنانية في منطقة الشويفات العمروسية في الضاحية الجنوبية لبيروت، صباح اليوم السبت.

وكان الجيش الإسرائيلي قد حذّر صباحًا جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا الحدث و شويفات العمروسية.

وكانت عدة غارات إسرائيلية استهدفت، ليل الجمعة السبت، الضاحية الجنوبية لبيروت وأتى ذلك بعد سلسلة غارات سابقة طالت الضاحية وأطرافها عقب إنذارات وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء أبنية، يقع عدد منها في مناطق سكنية وتجارية مكتظة

فيديو يوثق إحدى الغارات الاسرائيلية على محيط الجامعة اللبنانية في الحدث pic.twitter.com/tQXEs8Y7Kl — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) November 23, 2024