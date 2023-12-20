غارات مكثّفة على بلدات جنوبيّة.. كيف يبدو المشهد صباحًا؟

خيّمت الأجواء المتوتّرة والحذرة صباحًا على منطقة العمليات في القطاعين الغربي والأوسط، وحلّقت الطائرات المسيّرة الإسرائيليّة المعادية فوق بلدتي مجدل زون وشمع.

توازيًا، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم، أكثر من غارة على منطقة حرشية بين عين إبل وبنت جبيل.

كما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية 6 غارات على الحدب والراهب في عيتا الشعب وقصف مدفعي على تل النحاس وتلة العويضة.

وكان جيش الاحتلال صعد مساء أمس من استهدافه للقرى الجنوبيّة، فقصف عددًا من القرى في القطاعين الغربي والأوسط، وأغارت طائراته على جبل اللبونة، بالإضافة إلى قصف مدفعي مباشر.

وخلال الليل الفائت وحتى صباح اليوم، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي القنابل الحارقة والضوئية على جبل اللبونة وجبل العلام، وسط استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق وفوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

واستهدف القصف المدفعي ليلًا أطراف بلدة حولا – وادي السلوقي، والأطراف الشرقية لبلدة بليدا.