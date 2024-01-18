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غارتان ونيران من الرشاشات الثقيلة.. كيف يبدو المشهد جنوباً؟

منذ 35 دقيقة
قصف إسرائيلي يستهدف قرى لبنانية عند الحدود الجنوبية

قصف إسرائيلي يستهدف قرى لبنانية عند الحدود الجنوبية - أرشيفية

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أطلق الجيش الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة من مواقعه قبالة بلدة عيتا الشعب على الأحراج المجاورة للبلدة.

كما استمر تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طوال الليل حتى الصباح، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارف نهر الليطاني، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وأفادت “الجزيرة”، بأن “مسيرة إسرائيلية نفّذت غارتان على بلدة كوكبا ومحيطها في القطاع الشرقي من جنوب لبنان”.

وقصفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في سوق الخان قرب كوكبا. كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذيفتين على أطراف كوكبا.

وكان الجيش الاسرائيلي صعّد مساء أمس من اعتداءاته حيث أغار الطيران على أطراف بلدة القليلة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي على قرى في القطاعين الغربي والأوسط وعلى جبل اللبونة وجبل العلام.

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