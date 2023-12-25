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غالانت: نضرب حزب الله بقوة.. وسنكثف كل الجهود

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 25 - ديسمبر - 2023 10:27 مساءً
يوآف غالانت

يوآف غالانت

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قيّم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، الوضع بالقيادة الشمالية، قائلا: “لن نسمح بالعودة للوضع السابق الذي كنا فيه حتى 6 تشرين الأول أي قبل إطلاق حماس عملية طوفان الأقصى”.

وأضاف، “نحن نضرب حزب الله بقوة وسلاح الجو يحلق بحرية فوق لبنان وسنكثف كل هذه الجهود”.

وأردف غالانت، “شيء واحد واضح من أجل إعادة السكان، نحتاج إما إلى إجراء توافقي يهمنا، حيث سيتم تحديد وضع مختلف، أو سنحقق واقعا مختلفا نتيجة للنشاط العسكري”.

هذا وقررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إغلاق مجموعة كبيرة من المستوطنات الشمالية اعتبارا من الساعة السادسة صباحا حتى إشعار آخر، خوفا من “حرب محتملة” مع “حزب الله”.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” إنه “بعد خمس سنوات من إطلاق إسرائيل عملية درع الشمال ضد أنفاق “حزب الله” العابرة للحدود، هناك مخاوف بشأن تهديد أنفاق “حزب الله” مرة أخرى”.

في حين أعلن حزب الله ، اليوم، استهداف جنود إسرائيليين وقاعدة عسكرية ومبان جنوبي البلاد.

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