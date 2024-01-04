الخميس 22 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 4 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غالانت: هناك "نافذة زمنية قصيرة" للوصول إلى تفاهم مع لبنان

منذ 6 ثواني
يوآف غالانت

يوآف غالانت

وكالة الأناضول
A A A
طباعة المقال

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن هناك “نافذة زمنية قصيرة” للوصول إلى تفاهمات دبلوماسية مع لبنان، وشدد على أن تل أبيب تعمل على “تغيير الواقع الأمني” على طول الحدود اللبنانية.

وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء غالانت في تل أبيب، اليوم الخميس، مع المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين.

ووصل هوكشتاين إسرائيل اليوم الخميس، بمهمة لم يتم الإعلان عن جدول زمني لها، لكنها تهدف لمنع نشوب حرب بين إسرائيل ولبنان.

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان، “أكد الوزير غالانت تصميم مؤسسة الدفاع الإسرائيلية على تغيير الواقع الأمني في شمال إسرائيل وعلى طول الحدود مع لبنان”.

وأضاف أن غالانت “أكد على الأولوية القصوى لتمكين أكثر من 80 ألف إسرائيلي نازح من العودة إلى منازلهم”.

“واقع جديد”

وتابع غالانت أن “هناك نتيجة واحدة محتملة فقط: واقع جديد على الساحة الشمالية سيمكّن من العودة الآمنة لمواطنينا”.

واستدرك “ومع ذلك، فإننا نجد أنفسنا عند مفترق طرق، فهناك نافذة زمنية قصيرة للتفاهمات الدبلوماسية، وهو ما نفضله.. لن نتسامح مع التهديدات التي يشكلها وكيل إيران حزب الله وسنضمن أمن مواطنينا”.

وكانت إسرائيل طلبت من سكان عشرات البلدات الإسرائيلية القريبة من حدود لبنان المغادرة مع بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتواصل القصف المتبادل يوميا بين حزب الله والفصائل الفلسطينية في لبنان من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، على طرفي الحدود.

وتصاعدت اليومين الماضيين مخاوف اندلاع حرب بين إسرائيل ولبنان بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري، الثلاثاء الماضي، بقصف في العاصمة اللبنانية بيروت، من دون أن تتبنى إسرائيل الاغتيال أو تنفى مسؤوليتها عنه.

    المزيد من أخبار لبنان

    علم دولة الكويت
    "لتوخي الحيطة والحذر".. دعوة من الكويت لمواطنيها المتواجدين في لبنان
    جهاد أزعور
    أزعور: الوضع الأمني بالبحر الأحمر يشكل مخاطر على سلاسل التوريد
    المفتي عبد اللطيف دريان
    المفتي دريان استقبل وفداً من الجمعيات الاسلامية في بيروت

    الأكثر قراءة

    شعار الجماعة الإسلامية
    الجماعة الإسلامية تنعي شهيدين في عملية اغتيال العاروري
    من الضاحية الجنوبية إثر جريمة اغتيال صالح العاروري (النهار)
    "الأمر أشبه بزلزال".. صورٌ صباحيّة من الضاحية بعد اغتيال العاروري
    الناقورة
    بعد تهديدات نصر الله.. مسيرة إسرائيلية تغتال قيادياً في حزب الله في الناقورة