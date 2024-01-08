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غالانت يحذر: حزب الله يعلم أن بإمكاننا نقل دمار غزة إلى بيروت!

منذ ساعتين
وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت

وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت

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حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت “حزب الله” من مغبة الإصرار على عدم سحب قواته من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في إطار اتفاق دبلوماسي، مؤكدا أن ذلك سيعني حرب بالنسبة إلى إسرائيل.

وأشار غالانت إلى أن مصدر قلقه المباشر الآخر هو الحدود الشمالية، حيث سيتّم نشر أعداد كبيرة من الجنود الإسرائيليين في حالة نشوب صراع مع “حزب الله”، موضحاً أن “الأولوية ليست الدخول في حرب مع حزب الله، ويجب أن يتمكن 80 ألف شخص من العودة إلى منازلهم بأمان”، مشيراً إلى أنه “إذا لم يتم التفاوض على اتفاق لجعل ذلك ممكن من خلال انسحاب قوات الحزب، فإن إسرائيل لن تتراجع عن العمل العسكري”.

وأضاف: “نحن على استعداد للتضحية. إنهم يرون ما يحدث في غزة. إنهم يعرفون أنه يمكننا إحداث ذلك في بيروت”.

وفي حديث لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أشار إلى أن حجم وشدة الهجوم الذي شنته حركة “حماس” على إسرائيل، هز بشدة إحساس المواطنين بالأمن، وغير بشكل عميق الطريقة التي ينظرون بها إلى العالم من حولهم.

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