غالانت: لن نوقف إطلاق النار حتى لو أوقفه حزب الله من جانب واحد

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى لو أوقفه حزب الله من جانب واحد، محذرا من أن الحرب ستكون صعبة لإسرائيل، لكنها مدمرة بالنسبة للحزب ولبنان”.

وخلال لقائه نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، قال غالانت: “حتى لو أوقف حزب الله إطلاق النار من جانب واحد، فإن إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى تضمن العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم”.

كما أفادت التقارير بأن غالانت شكر ليكورنو على التزام فرنسا بتغيير الوضع الأمني ​​في جنوب لبنان، وإخراج حزب الله من الحدود.

وشدد غالانت على أن “فرنسا لها دور مهم في الرغبة الدولية في استقرار الوضع الأمني ​​على الحدود الشمالية، وذلك في إطار الجهد السياسي الذي تقوده الإدارة الأميركية”، مبينا أن “إسرائيل تفضل إنهاء الصراع مع حزب الله من خلال تسوية سياسية”.

وأضاف: “ومع ذلك، فإننا نستعد لخلق وضع آمن لعودة السكان، وذلك بالوسائل العسكرية أيضا”.

فيما أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن “إبعاد حزب الله عن الحدود هدف بالنسبة لإسرائيل”.

ويزور لوكورنو إسرائيل للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول.

وفي جولته السابقة، زار لوكورنو إسرائيل ومصر والسعودية وقطر، وتفقّد أيضا حاملة المروحيات الفرنسية ديكسمود الراسية في مصر قرب غزة وحيث تتم معالجة مدنيين فلسطينيين.

كما زار جنوب لبنان حيث ينتشر 700 جندي فرنسي في إطار قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.