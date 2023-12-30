السبت 17 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 30 ديسمبر 2023 |
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غانتس: "دولة إسرائيل" لا يمكنها أن تسلم بتهديد حزب الله

منذ 31 دقيقة
بيني غانتس

بيني غانتس

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قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إنه يجب إزالة تهديد “حزب الله” من الحدود الشمالية لإسرائيل، وأن بلاده لا يمكنها أن تسلّم بهذا التهديد، وللمجتمع الدولي دور مهم يؤديه في هذه المسألة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه غانتس مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وفق تدوينة نشرها الأول على حسابه في منصة “إكس”، مساء اليوم السبت.

وقال غانتس: “شكرته على دعمه المستمر ودعم ألمانيا ككل لدولة إسرائيل في هذه الأوقات الصعبة، وعلى الجهد المهم الذي تستثمره ألمانيا في الدفع نحو عودة المختطفين”.

وأضاف، “شددتُ على أنه من أجل أمن مواطني إسرائيل واستقرار المنطقة برمتها، يجب إزالة تهديد حزب الله من الحدود الشمالية لإسرائيل، وأن دولة إسرائيل لا يمكنها أن تسلم بمثل هذا التهديد، وللمجتمع الدولي دور مهم يؤديه في هذه المسألة”.

وتابع غانتس، “أخيراً تحدثنا عن التهديد المتزايد من المحور “الإرهابي” الذي تقوده إيران ووكلائها والذي يهدد استقرار العالم والمنطقة برمتها، مع التركيز على ما يحدث حالياً في منطقة البحر الأحمر”، في إشارة لهجمات جماعة “أنصار الله” اليمنية على السفن المتجهة لإسرائيل.

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