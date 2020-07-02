غجر: الوضع في موضوع الكهرباء صعب ولن ينقطع التيار الأحد

تحدث وزير الطاقة ريمون غجر اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، فاشار الى أن “الوضع في موضوع كهرباء صعب لكن له أسبابه”:

وقال “اتفقنا مع الشركة على رد الشحنات وطلبنا كميات فيول جديدة، والفيول يطلب عادة كل 3 أشهر، وهو غير موجود بالسوق، وعندما نطلبه اليوم لا يعني أنه سيصل غدا، كان هناك شح في الفيول الذي كان مخزنا لمدة أسابيع وباخرة فيول ستصل الى لبنان بداية الأسبوع المقبل، وعندما ينخفض الإمداد بالطاقة يعتمد الناس على المولدات الخاصة، ووجدوا أن المازوت أفضل من الدولار، خصوصا بعد الإشاعات عن رفع الدعم عن المازوت وهناك إحتكار للمادة لإستعمالها السنة القادمة، والمازوت متوفر وسيتوفر أكتر، وسنمون السوق بعد غد”.

وأكد أن “التيار الكهربائي لن ينقطع نهار الأحد، وسنمد مؤسسة “كهرباء لبنان” بالفيول وأدعو الى عدم التهافت على شراء الشموع والموضوع يتم تضخيمه من دون سبب”.