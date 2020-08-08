غجر: سيتم افراغ حمولة الهبة العراقية في معمل الزهراني

أعلنت وزيرة زينة غجر أنه سيتم افراغ حمولة الهبة العراقية في معمل الزهراني والمساعدات النفطية العراقية مخصصة لكهرباء لبنان وستستعمل للتغذية الكهربائية.

وكان قد وصل منذ قليل 22 صهريجًا عراقيًا إلى الحدود اللبنانية في المصنع محملة بـ800 الف ليتر من الغاز اويل في إطار المساعدات التي قدمتها الدولة العراقية للبنان، دعما للعاصمة بيروت في كارثتها إثر انفجار مرفأ بيروت والذي خلّف أضرارا جسيمة على كافة الصعد، حيث لا تزال فرق الإنقاذ تحاول البحث عن المفقودين حتى الساعة وتقدر أعدادهم بالعشرات.