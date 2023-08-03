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غداً في بيروت.. تدابير سير بمناسبة الذكرى الثالثة لتفجير المرفأ

منذ 11 دقيقة
تدابير سير - تعبيرية

تدابير سير - تعبيرية

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة، أنه “لمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، سيقيم أهالي شهداء وضحايا المرفأ هذه الذكرى في مركز فوج إطفاء بيروت / الكرنتينا، وذلك الساعة 16.00 من تاريخ 4-8-2023، ومسيرة اعتباراً من الساعة 17,30 من مركز فوج الإطفاء وصولاً الى مرفأ بيروت”.

وأضافت في بلاغ: “لذلك وحفاظاً على سلامة المشاركين والمواطنين، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اعتباراً من الساعة 15.00 من تاريخ الغد 4-8-2023، تدابير السير التالية:

منع مرور السير القادم من الدورة نحو مرفأ بيروت، وتحويله باتجاه الفوروم دو بيروت – أوتوستراد اميل لحود.

منع مرور السير القادم من القاعدة البحرية باتجاه تمثال المغترب، وتحويله نحو جادة شارل الحلو”.

كما طلبت “من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المتسابقين، وتسهيلاً لحركة المرور”.

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