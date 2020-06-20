غرفة إدارة الكوارث في عكار: لا إصابات لليوم الـ17 على التوالي وشفاء 5 حالات

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أعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار، في تقريرها اليومي، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، وذلك لليوم الـ17 على التوالي.

وأعلنت شفاء 5 مصابين، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 65 حالة، وبالتالي انخفاض عدد الحالات الايجابية إلى 12 حالة فقط: 11 حالة من المقيمين وحالة وافدة.

أما حالات الحجر المنزلي فبلغت: 268 موزعين بين وافدين ومقيمين.

في السياق، أعلنت اللجنة الصحية في مخيم البداوي عن تكثيف حال التأهب داخل المخيم ووضع المؤسسات الطبية جميعا بحال طوارئ.

وأضافت في بيان، “سيتم التواصل حاليا مع بلدية البداوي لمتابعة الحالات المصابة ومن تواصل معها، كما يتم التنسيق الكامل بين الاونروا ووزارة الصحة اللبنانية لمتابعة الحالات المصابة وتوسيع رقعة المسح في الاحياء المجاورة”.

ودعت اللجنة الاهالي في مخيم البداوي الى “اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر والوقاية الصحية من هذا الوباء المتفشي”.

وجاء في بيان اللجنة الصحية في مخيم البداوي: أنه “بناء على المعطيات الصحية لجوار مخيم البداوي، وخصوصا في وادي النحلة المتاخم، حيث اكتشفت ست حالات كورونا، ستقوم بتكثيف حال التأهب داخل المخيم ووضع المؤسسات الطبية جميعا بحال طوارئ”.

وأفادت أنه “سيتم التواصل حاليا مع بلدية البداوي لمتابعة الحالات المصابة ومن تواصل معها. كما يتم التنسيق الكامل بين الاونروا ووزارة الصحة اللبنانية لمتابعة الحالات المصابة وتوسيع رقعة المسح في الاحياء المجاورة”.

ودعت اللجنة الاهالي في مخيم البداوي الى “اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر والوقاية الصحية من هذا الوباء المتفشي”.

وأعلنت وزارة الصحة العامة اليوم السبت عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 1536.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 24 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية (22 منهم من المخالطين)، وحالتين بين الوافدين”.