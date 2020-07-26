غرفة إدارة الكوارث في عكار: 5 إصابات جديدة تم تسجيلها اليوم في المنطقة

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دقت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار ناقوس الخطر، ونبهت للمخاطر الكبرى التي تحدق بمجتمعاتتا في حال الاستمرار بحال الاستهتار والاهمال وخرق كل التعليمات والتوجيهات والتدابير الصحية المعطاة للحد من مخاطر تفشي وباء كورونا الاخذ بالاتساع في شكل متسارع وخطر.

واشار التقرير اليومي للغرفة الى أن “5 إصابات جديدة تم تسجيلها اليوم في عكار، ليرتفع عدد الحالات الايجابية التي هي قيد المعالجة والمتابعة الى 13 حالة توزعت على البلدات الاتية: وادي خالد(1)، فنيدق(1)، عين الذهب(1)، شان(1)، ذوق الحصنية(1)، ذوق الحبالصة(1)، برقايل(1)، الرامة(1)، التليل(1)، عكار العتيقة(2)،المحمرة(2).

وهذه الحالات الجديدة، رفعت عدد الحالات المسجلة في عكار منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم الى 99 حالة.

أما حالات الشفاء فبلغت : 86.

ولفت التقرير الى ارتفاع عدد حالات الحجر المنزلي الى 69 حالة.