غرفة إدارة الكوارث في عكار: 82 حالة شفاء من فيروس كورونا

أفاد التقرير اليومي الذي تصدره غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، أن لا إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في عكار واستقر عدد المصابين المسجلين منذ 17آذار الماضي وحتى اليوم على 88 إصابة، والحالات الايجابية:6.

أما حالات الشفاء فبلغت 82 بعد تسجيل حالة شفاء جديدة وحالات الحجر المنزلي 21.

ودعت الغرفة الى “الاستمرار بالتقيد بالتعليمات والاجراءات الصحية، حرصا على الصحة والسلامة العامة، للحد من تفشي الوباء، عبر عدم الاختلاط والتزام التباعد الاجتماعي وبالمسافة الآمنة ووضع الاقنعة، والمحافظة على النظافة الشخصية وغسل الايدي بالصابون وفق الارشادات المعطاة”.

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