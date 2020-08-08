غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار: لا إصابات جديدة وحالات الشفاء 93

أكد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار ان لا إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تم تسجيل حالتي شفاء، ليرتفع العدد الاجمالي لحالات الشفاء الى 93 حالة.

كما سجل تراجع لعدد حالات الحجر المنزلي الى 93 حالة، في الوقت الذي استقر فيه عدد الحالات الايجابية قيد المعالجة على 39 حالة.

وقفز عداد كورونا في الأسابيع الأخيرة بشكل ملحوظ حيث ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس لتتعدى الـ200 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.