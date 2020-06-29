غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا

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اشار تقرير غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار لهذا اليوم، “ان لا اصابات جديدة بفيروس كورونا. واستقر عدد الاصابات التي سجلت منذ 17آذار الماضي وحتى اليوم على79 اصابة.

الحالات الايجابية :9

حالات الشفاء: 70

ولفت التقرير الى تراجع عدد حالات الحجر المنزلي الى 162 حالة (وافدين ومقيمين).

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس الأحد في تقريرها اليومي المختص بمستجدات فيروس كورونا على الأراضي اللبنانية عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد التقرير عن تسجيل 21 إصابة جديدة بالفيروس، إصابة واحدة لوافد إلى لبنان و 20 لمقيمين.

وبلغ مجموع الإصابات الكلي منذ 21 شباط من هذا العام 1740 إصابة مؤكدة، توفي منها 34 حالة، وشفي منها 1134 أشخاص، وبلغت حالات الاستشفاء 33 منها 8 حالات في العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

أشارت أحدث الإحصاءات إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم بلغ 10 ملايين وأكثر من 270 ألف شخص، في حين وصل عدد الوفيات إلى ما يزيد عن نصف مليون نسمة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر العالم بعدد الإصابات بملونين وأكثر من 637 ألف حالة، تليها البرازيل بمليون وأكثر من 345 ألف إصابة، ثم روسيا ثالثة بما يزيد عن 634 ألف مصاب.

ورحبت منظمة الصحة العالمية بنتائج التجربة السريرية الأولية الواردة من المملكة المتحدة، والتي تُظهر أن كورتيكوستيرويد الديكساميثازون يمكن أن ينقذ حياة مرضى كوفيد-19 ذوي الحالات الحرجة.

وتبين أن إعطاء هذا العلاج للمرضى الخاضعين للتهوية الصناعية يخفض نسبة الوفيات بينهم بمعدّل الثلث تقريبا، في حين يخفض نسبة الوفيات بين المرضى الذين لا يحتاجون إلا للأكسجين بمعدّل الخمس تقريبا، وفقا للنتائج الأولية التي جرى تبادلها مع منظمة الصحة العالمية.