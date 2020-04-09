غرفة العمليات: ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس الى 582 بعد تسجيل 7 حالات جديدة

عادت “بورصة” الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لتنخفض من جديد. فبعدما ارتفع العدد يوم الأربعاء في 8 نيسان إلى 27 حالة، عاد وانخفض يوم الخميس في 9 نيسان إلى سبع حالات. أما عدد الفحوص، فارتفع عن الأيام السابقة، وفق ما أظهر التقرير الصادر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، في السرايا الحكومية الكبيرة، حول فيروس كورونا في لبنان.

إذ وصل العدد الإجمالي للفحوص إلى 11507، بزيادة 699 فحصاً عن يوم الأربعاء. كما أجري 853 فحصاً للمغتربين في المطار منذ 5 نيسان.

وأظهر التقرير أن الحالات التي آلت إلى الشفاء ما زالت 62 حالة، وأن مجموع الحالات التي تم تسجيلها من 21 شباط إلى غاية 9 نيسان هي 582 حالة. أما الإصابات الجديدة فهي 7 (ست حالات بين المقيمين وحالة بين المغتربين). وعدد الوفيات استقر على 19 شخصاً.

وتضمن التقرير شرحاً للوضع الصحي للمصابين وتبين أن 70.6 في المئة من المصابين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة و8.6 في المئة حالتهم حرجة، و20.6 في المئة لا يعانون من أي أعراض.

كما تضمن التقرير شرحاً لانتشار الوباء جغرافياً في المناطق اللبنانية بواسطة الخرائط. إذ ظهر من خلال التوزع الجغرافي للمصابين أن عدد الإصابات في المتن 122 حالة، وفي بيروت 105 حالات، وكسروان 71 حالة، ثم بعبدا 53 حالة، وجبيل 47 حالة، وفي بشري 45 حالة وفي زغرتا 33 حالة. بينما تراوح عدد الحالات في بقية المناطق من حالة واحدة إلى 17 حالة مثل البترون و15 حالة في عكار و14 حالة في طرابلس، ومثلها في الشوف، و13 في عاليه، و8 في صيدا. وهناك 3 حالات غير محددة بعد. بينما وصل عدد المحجور عليهم في المنازل 1282 شخصاً، موزعين على مختلف المناطق اللبنانية، أغلبهم في جبل لبنان 387 حالة والشمال 311 حالة.

إلى ذلك، أظهر التقرير أن نسبة اللبنانيين من المصابين هي 94 في المئة، ومن أبرز الجنسيات المصابة 4 مصريين وثلاث إصابات في صفوف السوريين والأثيوبيين والبنغلادشيين والانكليز، بينما توزع المصابون لدى باقي الجنسيات بين إصابة واحدة إلى اثنتين.

ويتضمن التقرير شرحاً لتوزع المصابين بحسب الجنس والعمر، عبر استخدام وسائط الرسوم البيانية الإحصائية. وأظهر التقرير أن 53 في المئة من الإصابات ذكور، و47 في المئة إناث. كما أظهر أن نسب الإصابات بحسب الأعمار مستقرة نوعا ما، وهي على سبيل المثال: 5 في المئة فقط من المصابين تفوق أعمارهم الثمانين عاماً، و14.9 في المئة للأعمار التي تتراوح بين 40 و49 عاماً. بينما أكبر نسبة للإصابات هي بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاماً، وبلغت نسبتهم 24.8 في المئة بعدما كانت في الأيام السابقة 23 فقط.

وتضمن التقرير أعداد مراكز العزل المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية، وهي 23 مركزاً موزعة على مختلف المناطق، ولائحة بالمراكز المعتمدة لإجراء فحوص كورونا. كما تضمن شرحاً حول نسبة الإلزام بالإقفال في المناطق وأظهر التقرير أنها تحسنت عن يوم الأربعاء وباتت تتراوح بين 85 و90 في المئة، بينما كانت وتراوحت بين 75 و85 في المئة في مختلف المناطق.

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