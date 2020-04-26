غرفة العمليات الوطنية: التقرير اليومي عن آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا
أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي حول فيروس “كورونا”، مشيرة إلى أنّه تم تسجيل حتى الآن 707 إصابة بالفيروس.
وبحسب التقرير، “بلغ عدد الوفيات 24 حالة، في حين أن عدد حالات الشفاء بلغ 145”.
ولفت التقرير، إلى أنه “تم إجراء 25318 فحص كورونا في المختبرات منذ 21 شباط 2020″، في حين أنّه تم إجراء 1345 فحص “كورونا” في المختبرات خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي:
المتن 146 إصابة
بيروت 112 إصابة
كسروان 82 إصابة
بشري 70 إصابة
بعبدا 55 إصابة
جبيل 50 إصابة
زغرتا 36 إصابة
عكار 26 إصابة
الشوف 19 إصابة
عاليه 18 إصابة
البترون 18 إصابة
طرابلس 14 إصابة
صيدا 12 إصابة
بعلبك 10 إصابة
المنية الضنية 10 إصابة
صور 9 إصابة
الكورة 6 إصابة
زحلة 4 إصابة
بنت جبيل 4 إصابة
قيد التدقيق 2 إصابة
النبطية 2 إصابة
مرجعيون 1 إصابة
وحاصبيا 1 إصابة
فيما بدا لافتًا أنَّ مناطق البقاع الغربي، راشيا، جزين، والهرمل، لم تُسجِّل أي إصابة بفيروس كورونا.
وأشار التقرير الى أن 46% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 54%.
للإطلاع على التقرير https://bit.ly/2Y39jF7