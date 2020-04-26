غرفة العمليات الوطنية: التقرير اليومي عن آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا

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أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي حول فيروس “كورونا”، مشيرة إلى أنّه تم تسجيل حتى الآن 707 إصابة بالفيروس.

وبحسب التقرير، “بلغ عدد الوفيات 24 حالة، في حين أن عدد حالات الشفاء بلغ 145”.

ولفت التقرير، إلى أنه “تم إجراء 25318 فحص كورونا في المختبرات منذ 21 شباط 2020″، في حين أنّه تم إجراء 1345 فحص “كورونا” في المختبرات خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي:

المتن 146 إصابة

بيروت 112 إصابة

كسروان 82 إصابة

بشري 70 إصابة

بعبدا 55 إصابة

جبيل 50 إصابة

زغرتا 36 إصابة

عكار 26 إصابة

الشوف 19 إصابة

عاليه 18 إصابة

البترون 18 إصابة

طرابلس 14 إصابة

صيدا 12 إصابة

بعلبك 10 إصابة

المنية الضنية 10 إصابة

صور 9 إصابة

الكورة 6 إصابة

زحلة 4 إصابة

بنت جبيل 4 إصابة

قيد التدقيق 2 إصابة

النبطية 2 إصابة

مرجعيون 1 إصابة

وحاصبيا 1 إصابة

فيما بدا لافتًا أنَّ مناطق البقاع الغربي، راشيا، جزين، والهرمل، لم تُسجِّل أي إصابة بفيروس كورونا.

وأشار التقرير الى أن 46% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 54%.

للإطلاع على التقرير https://bit.ly/2Y39jF7