غرفة العمليات الوطنية: تعلن عن آخر تطورات كورونا وكيفية توزعه جغرافياً على الأقضية

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أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث عن تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجد ليوم الثلاثاء في 12 أيار 2020.

وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي:

– المتن 156 إصابة

– بيروت 133 إصابة

– كسروان 89 إصابة

– بعبدا 76 إصابة

– بشري 73 إصابة

– عكار 58 إصابة

– جبيل 52 إصابة

– زغرتا 44 إصابة

– عاليه 25 إصابة

– البترون 21 إصابة

– الشوف 20 إصابة

– طرابلس 19 إصابة

– المنية الضنية 18 إصابة

– صور 15 إصابة

– صيدا وضواحيها 15 إصابة

-بعلبك 15 إصابة

– زحلة 11 إصابة

– الكورة 8 إصابة

– النبطية 8 إصابة

– جزين 5 إصابة

– بنت جبيل 4 إصابة

– مرجعيون 2 إصابة

– الهرمل 1 إصابة

– راشيا 1 إصابة

فيما بدا لافتًا أنَّ مناطق البقاع الغربي – حاصبيا، لم تُسجِّل أي إصابة بفيروس كورونا.

وأشار التقرير الى أن 45% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 55%.

ويوضح التقرير أنه أُجري حتى اليوم الثلاثاء، 44731 فحص كورونا، 870 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم وحدهُ 11 إصابة جديدة (10 من المقيمين و 1 من الوافدين)، فيما أعلن التقرير أن 234 حالات تعافت من هذا المرض.

كما يُبيِّنُ التقرير أن الفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 25.75%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر.

ويُفيد التقرير ايضًا أنَّ 94% من الحالات التي ثبتت إصابتها بـ”كورونا” هي من الجنسية اللبنانية، وتليها الجنسيات الأثيوبية والفلسطينية.