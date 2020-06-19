غرفة العمليات الوطنية تنشرُ تطورات كورونا في لبنان.. وهكذا توزعت الإصابات على المناطق
أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التابعة للسراي الحكومي اليوم الجمعة، عن “تسجيل 15 اصابة جديدة (10 من المقيمين و5 من الوافدين) بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 1510”.
وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي:
بيروت 257 إصابة
المتن 165 إصابة
الشوف 143 إصابة
بعبدا 129 إصابة
زحلة 109 إصابة
كسروان 86 إصابة
عكار 79 إصابة
بشري 74 إصابة
عاليه 69 إصابة
جبيل 57 إصابة
زغرتا 55 إصابة
صور 54 إصابة
صيدا 41 إصابة
طرابلس 38 إصابة
المنية الضنية 27 إصابة
البترون 25 إصابة
النبطية 25 إصابة
بعلبك 20 إصابة
الكورة 13 إصابة
البقاع الغربي 15 إصابة
بنت جبيل 13 إصابة
مرجعيون 8 إصابة
جزين 4 إصابة
راشيا 2 إصابة
الهرمل 2 إصابة
وأشار التقرير، إلى أن 43% من مجمل الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 57%.
فيما بدا لافتًا أنَّ قضاء حاصبيا، هو القضاء الوحيد الذي لم يُسجِّل أي إصابة بفيروس كورونا.
ويوضح التقرير أنه أُجري حتى اليوم الأربعاء، 112371 فحص كورونا، فيما أعلن التقرير أن “952 حالات تعافت من هذا المرض”.
كما يُبيِّنُ التقرير أن الفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 24.51%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر.
ويُفيد التقرير ايضًا أنَّ 87% من الحالات التي ثبتت إصابتها بـ”كورونا” هي من الجنسية اللبنانية، وتليها الجنسيات البنغلادشية والسورية.