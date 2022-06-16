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غريو: فرنسا مستعدّة لدعم لبنان.. ولكن بشروط

منذ 3 دقائق
آن غريو

آن غريو

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أكّدت السفيرة الفرنسية آن غريو أن “ثمّة قناعة ثابتة، مستقبل لبنان يمرّ عبر (إعادة) بناء دولةٍ تكون بخدمة اللبنانيين الذين يُعامَلون كمواطنين مُتَساوين”.

وشدّدت على أن “فرنسا، شأنها شأن المجتمع الدولي بأسره، مستعدّة لدعم الدولة في لبنان ومؤسساتها، ولكن لذلك شروط محدّدة، إذ إنه لا يجوز أن يتمّ تأخير الإصلاحات المنتظَرة بعد الآن”.

كلام السفيرة الفرنسية جاء خلال الإفتتاح المخصّص للنقاش حول موضوع “لا خيار إلا الدولة القادرة” في معهد باسل فليحان بالشراكة مع المعهد الوطني الفرنسي للخدمة العامة وسفارة فرنسا في لبنان.

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