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غريو في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت: فرنسا ملتزمة إلى جانب لبنان

منذ 6 دقائق
آن غريو

آن غريو

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غرّدت السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو، في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، عبر حسابها على “تويتر”، قائلةً: “مرّ عامان ولكنّ الألم ما زال يعتصر القلوب. أفكّر اليوم بالضحايا الذين لن ننساهم وأفكّر بأقاربهم وبرجال الإطفاء والمسعفين وجميع الذين هبّوا للمساعدة في ذلك اليوم. نحن ننحني أمام شجاعتهم.”.

واضاف غريو: “يجب أن تتم متابعة التحقيق بشكل مستقل وغير منحاز، من دون عوائق ومع الدعم الكامل من جانب السلطات اللبنانية. لا يمكن أن تتم إعادة بناء بلد وشعب من دون عدالة. للبنانيين الحقّ بالحقيقة”.

وشددت على أنّ “فرنسا ملتزمة إلى جانب لبنان وهي تفي بوعودها. كما سبق وأعلن الرئيس ماكرون في ٤ آب ٢٠٢١، قدّمت فرنسا أكثر من 100 مليون يورو لصالح شعب لبنان في مجالات التربية والصحة والدعم الغذائي. الصليب الأحمر اللبناني هو أحد شركائنا”.

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