الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
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غسان عطالله يكشف.. هل سيشارك باسيل في الحكومة المقبلة؟

منذ ساعة واحدة
غسان عطالله

غسان عطالله

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اعتبر عضو تكتل “​لبنان القوي”​ النائب ​غسان عطالله، أن “طريقة تسليم ​التشكيلة الحكومية​ لم تكُن موفّقة وكان من الممكن التروّي بتشكيل حكومة نهاية العهد اذا كان هناك نية بالتشكيل”، لافتاً إلى “اننا لم نفهم على اي اساس تم تقديم هذه التشكيلة الحكومية، والبقاء على بعض الاسماء وتغيير البعض الآخر”.

واكد في حديث تلفزيوني، أنه “ليس لدينا اي التزام بحقيبة ​الطاقة​ والنائب ​جبران باسيل​، أكد على موقفه بموضوع المداورة بجميع الحقائب والوزارات”، مشيراً إلى أنه “حتى الساعة لا يوجد خلاف بين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​، وسيحصل نقاش بينهما وعلى هذا الاساس ستتوضح الأمور أكثر”.

وكشف عطالله، أن “باسيل لا يريد ان يكون وزيرا في الحكومة المقبلة وهذا قراره منذ العام 2019”.

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