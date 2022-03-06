غسان عياش لصوت الناس: تطبيق القانون 110 ممكن ولكن هذا لا يردّ الودائع

اعتبر النائب السابق لحاكم مصرف لبنان غسان عياش أن “تطبيق القانون 110 ممكن ولكن نتيجته توقف المصارف عن الدفع بموجب احكام قانونية وهذا لا يردّ الودائع.. ردّ الودائع يتمّ عبر خطة تعاف صحيحة تنقذ البلد من المهوار”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “خطة حكومة حسان دياب كان فيها ثغرات في الارقام ومنها الاموال المنهوبة التي حددت بـ10 مليارات فمن قال انها بهذا الحجم ومن قال انه يمكن استعادتها”.

واعتبر ان ” الاساس وجود خطة تخلص لبنان من الكارثة”، مشددا على ان “الخطة الاقتصادية المالية الصحيحة هي الطريق الوحيد للحل”.