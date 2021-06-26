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غليان في الشارع اللبناني.. ما هي الطرقات المقطوعة؟

منذ 11 ساعة
آخر تحديث: 26 - يونيو - 2021 4:00 مساءً
قطع طرقات

قطع طرقات - ارشيفية

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يتحرك الشعب اللبناني على وقع أزماته التي انفجرت في الأيام الماضية دفعة واحدة، لا بنزين لا مازوت وبالتالي لا كهرباء ولا مولدات تستطيع أن تلبي حاجة المواطن لساعات طويلة، إلى جانب ارتفاع جنوني لسعر الدولار الأمر الذي انعكس على أسعار المواد الغذائية، وكذلك انقطاع الأدوية من الصيدليات، كل هذه الازمات وأكثر دفعت اللبناني للنزول إلى الساحات وقطع الطرقات تنديدا بالوضع المعيشي المزري.

وبحسب غرفة التحكم المروري، فإن الطرقات المقطوعة ضمن منطقة البقاع هي:

– برالياس – شتورا عند مفرق المرج
– الرفيد عزة
– جلال
– سعدنايل
– تعلبايا
– ساحة شتورا

أما الطرقات المقطوعة ضمن منطقة الشمال وزغرتا فهي:

– دوار ابو علي طرابلس
– ساحة حلبا
– اوتوستراد عرمان
– اوتوستراد البالما بالاتجاهين

كذلك، ذكرت غرفة التحكم المروري أنه تم قطع السير، عند ساحة الشهداء بيروت، وعند تقاطع كفررمان وجسر حبوش باتجاه النبطية.

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