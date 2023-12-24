غملوش: لنجعل من العام الجديد فرصة لتغيير إيجابي على كل المستويات

تقدم السفير العالمي للسلام حسين غملوش من اللبنانيين بأحر التهاني وأطيب التمنيات، بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة، وقال في بيان: “تأتي الأعياد هذا العام وكرسي بعبدا شاغر، القطاع الصحي منهار، البنى التحتية متهالكة، وقد أدت بالأمس إلى طوفان بيروت رغم صرف المليارات لتأهيلها كما قيل، القطاعات الإنتاجية شبه متوقفة، والشعب يئن تحت ثقل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، كل هذا ولا من يسمع ولا من يجيب”.

وتابع: “ولكن رغم هذه الصورة القاتمة، يأتي خبر مجيء المغتربين بأعداد كبيرة إلى لبنان لقضاء فترة الأعياد ليضفي الإيجابية على المشهد العام، فالمغتربون أثبتوا ويثبتون كما في كل مرة حبهم وتعلقهم ببلدهم، رغم الظروف كافة”.

واعتبر غملوش، أن “الأعياد تأتي لتزرع الأمل في نفوسنا وتذكرنا بقيم المحبة والتسامح. ففي العيد، نستذكر أولئك الذين يواجهون الصعوبات والحاجة، فتتحرك فينا إنسانيتنا التي تدفعنا إلى مد يد العون لهم، لأن العطاء والعناية بالآخرين جزء لا يتجزأ من قيمنا الإنسانية”.

وقال: “في اللحظة التي نستعد فيها لاستقبال العام الجديد، تواجهنا الكثير من التحديات التي تتطلب منا الوحدة والتضافر والعمل المشترك لمواجهتها، فوحدتنا هي مصدر قوتنا وسبيلنا لتحقيق الاستقرار”، ودعا إلى “اتخاذ خطوات جادة نحو تعزيز الوحدة الوطنية وتجاوز الخلافات السياسية بروح الحوار والتعاون، فيكون لنا رئيس للجمهورية في أقرب وقت”.

وأضاف: “نأمل من المسؤولين العمل بكل جهد لتحسين الأوضاع التي يعيشها المواطن، والسعي الدائم لتوفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية وتعزيز القطاعات الحيوية وتطوير البنى التحتية وتحفيز الاستثمارات”.

وختم غملوش: “في هذه الظروف الصعبة، لنعمل على بناء الأمل والعزيمة، ونجعل من هذا العام فرصة لتحقيق التغيير الإيجابي والبناء على كل المستويات، فنشهد على ولادة طائر الفينيق من جديد”.