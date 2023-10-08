غملوش: نأمل أن تنجح المساعي الطيبة في وضع حجر الزاوية لحل مستدام

رأى سفير السلام العالمي حسين غملوش أن “تطورات الساعات الأخيرة في الأراضي المحتلة ما هي إلا ترجمة واقعية لاحتقان فلسطيني تاريخي وقهر مقيم وظلم مزمن لم تنجح في رفعه أو تخفيف وطأته أي وسيلة منذ سنين طويلة”.

وإذ أعرب عن تفهمه “للكبت المتمادي الذي يولّد الانفجار”، أمل “أن تنجح المساعي الطيبة في وضع حجز الزاوية لحل مستدام يجنّب المنطقة برمتها اتون نار وكتلة لهب لن تبقي ولن تذر في حال انفلاشها”.

وحيّا “الشعب الفلسطيني المقاوم والمدافع باستماتة عن أرضه السليبة”، مذكرًا بأن “ما حصل في المستعمرات امس لا يعدو كونه رد فعل على تاريخ حافل بالمآسي المستولدة من احتلالات لا تنتج إلا اختلالات، على كل الصعد”.

واعتبر ان “الرسالة المدوّية قد وصلت الى من يعنيهم الامر”، متمنيا “ألا نكون على شفا حرب في وقت أحوج ما نكون فيه الى سلام وهدوء”.