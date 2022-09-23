غوتيريش: للإسراع في تشكيل الحكومة ‏وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته واجتماعاته في نيويورك، خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد التقى الرئيس ميقاتي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ومندوبة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة امال مدللي.
في خلال اللقاء دعا غوتيريش “الى الاسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة واجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها”.
ونوّه “بما تضمنته كلمة رئيس الحكومة امام الجمعية العامة لا سيما لجهة دعم مهمة اليونيفيل والتزام القرارات الدولية والتنسيق مع الجيش”.
واشار “الى ان ما عبر عنه الرئيس ميقاتي بشأن وضع الاونروا سيكون موضع متابعة اممية لتحسين اوضاع الفلسطينيين المقيمين في لبنان. والتقى الرئيس ميقاتي وزير خارجية مصر سامح شكري، في حضور الوزير بو حبيب.
وقال شكري خلال اللقاء ان “القمة العربية المقبلة في الجزائر تشكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات العربية- العربية وتعزيز التعاون المشترك”.
واشار الى ان القلق الحقيقي يتمثل في تأثير حرب اوكرانيا على الغذاء العالمي، وضرورة بذل الجهود الاممية للتوصل الى حل، مؤكداً أنه سيزور بيروت قريباً.
وقد شارك الرئيس ميقاتي وعقيلته السيدة مي في حفل استقبال أقامه الرئيس الاميركي جو بايدن وعقيلته السيدة جيل في “متحف التاريخ الاميركي” على شرف رؤساء الوفود المشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.