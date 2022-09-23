غوتيريش: للإسراع في تشكيل الحكومة ‏وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته واجتماعاته في نيويورك، خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة‎.‎

وقد التقى الرئيس ميقاتي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ‏ومندوبة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة امال مدللي‎.‎

في خلال اللقاء دعا غوتيريش “الى الاسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة واجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها”.‏

ونوّه “بما تضمنته كلمة رئيس الحكومة امام الجمعية العامة لا سيما لجهة دعم مهمة اليونيفيل والتزام القرارات الدولية والتنسيق مع ‏الجيش‎”.

واشار “الى ان ما عبر عنه الرئيس ميقاتي بشأن وضع الاونروا سيكون موضع متابعة اممية لتحسين اوضاع الفلسطينيين المقيمين في ‏لبنان. والتقى الرئيس ميقاتي وزير خارجية مصر سامح شكري، في حضور الوزير بو حبيب‎.‎

وقال شكري خلال اللقاء ان “القمة العربية المقبلة في الجزائر تشكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات العربية- العربية وتعزيز التعاون ‏المشترك”.‏

واشار الى ان القلق الحقيقي يتمثل في تأثير حرب اوكرانيا على الغذاء العالمي، وضرورة بذل الجهود الاممية للتوصل الى حل، مؤكداً ‏أنه سيزور بيروت قريباً.‏

وقد شارك الرئيس ميقاتي وعقيلته السيدة مي في حفل استقبال أقامه الرئيس الاميركي جو بايدن وعقيلته السيدة جيل في “متحف ‏التاريخ الاميركي” على شرف رؤساء الوفود المشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.‏