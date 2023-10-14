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غوتيريش: نتواصل مع القادة في شتى أنحاء المنطقة لمنع التصعيد في جنوب لبنان

منذ 12 دقيقة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، في ظل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ونزوح مئات الآلاف لجنوب القطاع، أنه يتواصل مع القادة في شتى أنحاء المنطقة لبحث سبل منع التصعيد في الضفة الغربية أو أي مكان آخر خاصة في جنوب لبنان.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي، إنه ينبغي “احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وعدم استخدامهم دروعا بشرية”.

وأضاف أن “موظفي الأمم المتحدة والأطراف الشريكة يعملون على مدار الساعة لدعم سكان غزة”.

وفي وقت سابق، طالبت إسرائيل أكثر من مليون فلسطيني، أمس الجمعة، بإخلاء النصف الشمالي من قطاع غزة، في تحرك يشير إلى اجتياح بري وشيك للقطاع المكتظ بالسكان، في الوقت الذي استمرت فيه غاراتها التي أودت بحياة المئات.

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