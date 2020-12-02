غوتيريش: نشدد على أهمية تلبية حاجات اللبنانيين

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في “المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني على أهمية تلبية حاجات اللبنانيين، وخصوصاً منهم الأكثر حاجة الى المساعدة، وإعادة الاعمار بمساندة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من الدول والمنظمات.

في سياق متصل، أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أنه بشكل عام تدعم الولايات المتحدة إجراء تدقيق للمؤسسات العامة الرئيسية في لبنان حتى يفهم الشعب اللبناني النطاق الكامل للتحديات التي يواجهها البلد.

وفي التوازي، كشفت مصادر دبلوماسية أنه لا توجد أي دولة عربية أو أجنبية مستعدة لمساعدة لبنان حالياً.

يذكر أنه أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال افتتاح “المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني”، الّذي يُعقد برئاسته والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بواسطة تقنيّة الفيديو، أنّ “دعمنا للشعب اللبناني موجود وسيبقى، ولكنّه لن يحلّ محلّ عمل السلطات اللبنانية”.

ولفت إلى أنّ “المؤتمر سيساعد لبنان بالوقوف بعد انفجار مرفأ بيروت، ولكن هذا لا يعني إعفاء الدولة اللبنانية من قيامها بالإصلاحات المطلوبة منها”، مشدّدًا على “أنّنالن نتخلى عن التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت وعنضرورة القيام بالإصلاحات، وسأزور لبنان قريبًا”.