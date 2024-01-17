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غوتيريش يُحذّر: المواجهة الشاملة بين إسرائيل ولبنان ستكون "كارثية"

منذ 7 دقائق
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

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حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، من أن أي “مواجهة شاملة” بين إسرائيل ولبنان ستكون “كارثية تمامًا”، في ظل المخاوف من اتساع رقعة الحرب الجارية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأكد غوتيريش في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري على دعوته إلى “وقف إطلاق نار إنساني فوري” في غزة.

وقال غوتيريش إنّ “اتساع رقعة القتال الذي نشهده، وخطر اندلاع مواجهة شاملة في لبنان سيكونان أمرًا كارثيًا تمامًا. علينا تجنّب ذلك مهما كان الثمن”.

وكان غوتيريش، قد أكد أمس الثلاثاء، أن “الحل في غزة سيسمح بتخفيف التصعيد في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط”.

وفي حديث لقناة الـ” CNN”، حذر غوتيريش من أنه “قلق للغاية بشأن لبنان”، وقال: “لا يمكن أن يكون لبنان غزة جديدة”، وأضاف أنه “يرى جهودًا جدية من جانب الحكومة اللبنانية والولايات المتحدة وأطراف أخرى”.

وتابع غوتيريش: “من المهم جدًا تجنب المواجهة العشوائية في لبنان سيعني ذلك خراب البلاد”.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى “وقف إطلاق النار الإنساني من أجل تسهيل تحرير الرهائن فورًا ومن دون شروط لتوفير مساعدة إنسانية فعالة لشعب غزة ولتسهيل مفاوضات جادة لخفض التصعيد في لبنان”.

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