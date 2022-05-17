غوتيريش يُهنّئ اللبنانيين على الإنتخابات: لتشكيل حكومة جامعة

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اللبنانيين على الإنتخابات النيابية، مشيرًا إلى أنه “ينتظر بفارغ الصبر أن تشكل سريعًا حكومة جامعة في بلدهم الغارق في أزمة إقتصادية خطيرة والذي غالبًا ما يستغرق تشكيل حكومة جديدة فيه وقتًا طويلاً”.

وقال غوتيريش في بيان: “أنتظر بفارغ الصبر أن تشكل سريعًا حكومة جامعة يمكنها إنجاز الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وتسريع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق النهوض الإقتصادي”.

وأضاف البيان أن “الأمين العام يعوّل بنفس القدر على البرلمان الجديد لكي يقر على وجه السرعة كل التشريعات اللازمة لتحقيق الإستقرار في الإقتصاد وتحسين الحوكمة”.

كما ناشد غوتيريش القادة السياسيين اللبنانيين “العمل سويًا بما فيه المصلحة العليا للبنان وللشعب اللبناني”.