غوتيريش: لا يمكن أن يكون لبنان "غزة جديدة"

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، أن “الحل في غزة سيسمح بتخفيف التصعيد في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط”.

وفي حديث لقناة الـ” CNN”، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حذر غوتيريش من أنه “قلق للغاية بشأن لبنان”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: “لا يمكن أن يكون لبنان غزة جديدة”، وأضاف أنه “يرى جهودا جدية من جانب الحكومة اللبنانية والولايات المتحدة وأطراف أخرى”.

وتابع غوتيريش، “من المهم جدا تجنب المواجهة العشوائية في لبنان سيعني ذلك خراب البلاد”.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى “وقف إطلاق النار الإنساني من أجل تسهيل تحرير الرهائن فوراً ودون شروط لتوفير مساعدة إنسانية فعالة لشعب غزة ولتسهيل مفاوضات جادة لخفض التصعيد في لبنان”.