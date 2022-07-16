السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
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غياث يزبك: متخوف من الوصول إلى النموذج الإيراني

منذ 5 دقائق
غياث يزبك

غياث يزبك

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رأى عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك أن “الكرة في ملعب المعارضات المتنوّعة، القادرة أن تشكل أكثرية في حال توافقت وتفرض الرئيس السيادي الذي تراه مناسباً، الرئيس الحكيم القوي الذي يصون الدستور، لا الطائش الذي يعمل وفق مصالحه الفئوية”.

وأشار في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى أن “القوات اللبنانية تتواصل مع كافة الأطراف للوصول إلى التوافق المطلوب، وهي تحاول منذ ما قبل الانتخابات تشكيل جبهة أو ائتلاف انتخابي لتغليب العناوين السيادية في الاستحقاقات، لكن هذه المساعي لم تنجح حتى اليوم، وهذه الأكثرية فشلت، فوصل رئيس مجلس النواب ونائب الرئيس من طينة 8 آذار”.

وختم يزبك مشدّداً على “وجوب الاتعاظ من التجارب والتكاتف لإكرام أنفسنا والشعب اللبناني برئيس سيادي، وإلا إهانة أنفسنا والشعب في حال الشرود عن المعركة واتباع الأنانيات”، متخوّفاً من الوصول إلى النموذج الإيراني في حال الفشل.

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