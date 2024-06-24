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"غير مقبولة".. وزير خارجية اليونان يدين تهديدات حزب الله ضد قبرص

منذ 50 ثانية
وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس

وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس

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قال وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس اليوم الاثنين إن “تهديدات جماعة حزب الله اللبنانية ضد قبرص غير مقبولة”، وإن الاتحاد الأوروبي سيقف إلى جانب الدول الأعضاء ضد كل هذه التهديدات.

وأضاف للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل لحضور الاجتماع الشهري لوزراء خارجية التكتل “من غير المقبول على الإطلاق توجيه تهديدات ضد دولة ذات سيادة في الاتحاد الأوروبي”.

وتابع “نقف إلى جانب قبرص وسنكون جميعا معا في مواجهة جميع أنواع التهديدات العالمية القادمة من المنظمات الإرهابية”.

ورفضت قبرص، الخميس تحذيرات لحزب الله من أن الجزيرة قد تنجر إلى الصراع إذا تحول التوتر بين الحزب وإسرائيل إلى حرب.

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    المصدر :
  • رويترز

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