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غيوم وأمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

منذ 9 ساعات
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم صباحاً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم مع أمطار خفيفة متفرقة تشتدّ ليلا خاصة شمال البلاد واحتمال حدوث برق ورعد، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

كما توقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وتلامس ليلاً 1600م.

الخميس: غائم جزئياً مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار متفرقة مع ثلوج على ارتفاع 1600 متر وتلامس 1500م شمال البلاد.

الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة.

وحذرت من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو 1700 مترخلال الليل وساعات الصباح الاولى.

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