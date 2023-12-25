غيوم وضباب.. إليكم تفاصيل الطقس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وخصوصا يوم الأربعاء حيث تعود إلى الإنخفاض بدءا من بعد الظهر، مما يؤدي إلى بعض التقلبات والأمطار الخفيفة على المرتفعات الشرقية والجنوبية الشرقية ليل الإربعاء/فجر الخميس.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و21 درجة، طرابلس بين 10 و19 درجة وفي زحلة بين 4 و14 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل.

الثلاثاء: صاف إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. كما وتنشط الرياح فترة بعد الظهر في المناطق الجنوبية.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خصوصا على الساحل، بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية ترافقها رياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار وتنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار حيث تعود مساء للارتفاع، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ليلا على المرتفعات الشرقية والجنوبية الشرقية.

-الحرارة على الساحل من 14 إلى 21 درجة، فوق الجبال من 7 إلى 16 درجة، في الداخل من 6 إلى 18 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية نهارا ومتقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

-الانقشاع: جيد

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 22°م.

– الضغط الجوي: 1024 HPA أي ما يعادل: 768 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,41 ساعة غروب الشمس: 16,35