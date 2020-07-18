فؤاد أيوب: ليلتزم الطلاب بالإجراءات الوقائية والإمتحانات بموعدها
أشار رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب في تصريح تلفزيوني، إلى أنه “بصعوبة أقنعتُ مجلس العمداء بتأجيل الإمتحانات لمدة أسبوع، على الرغم من أن الطلاب طالبوا بإكمال الإمتحانات بشكل طبيعي”.
وأكد أيوب أن الإصابات في الجامعة اللبنانية هي “حالة واحدة في كلية الإعلام الفرع الأول، وكنا حريصين على الفحوصات و أتت مرتين سلبية، وهناك طلاب بكلية الصحة وصدرت نتائجهم جميعا سلبية أيضا، والإمتحانات ستكون بموعدها”.
وردا على سؤال حول الضمانة لسلامة الطلاب، اعتبر رئيس الجامعة أن “الضمانة هي الطلاب، والتزامهم الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي، وبالنسبة لنا فالقاعات معقمة، ونقيم تباعد بشكل جدي ووضعنا أقل من نصف عدد الطلاب في القاعة الواحدة”.
وشدد على أنه “لا نستطيع إجراء الإمتحانات أونلاين، لأسباب عديدة كالكهرباء والإنترنت، فإذا قطعت الكهرباء أثناء الإمتحان أو قطع الإنترنت، فهل سيرسب الطالب؟”، مؤكدا أن “مجلس العمداء لم يتخذ أي قرار إلا بالإستشارة مع أطباء ومعنيين بالشأن الطبي، واجتمعنا أمس مع لجنة الصحة بمجلس الوزراء ووافقونا القرار باستكمال الإمتحانات”.
وعن تهديد عمداء أو دكاترة للطلاب، قال أيوب: “لا أحد من العمداء هدد لأن للطالب الحق بالحضور في الدورة الثانية”.