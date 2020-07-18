فؤاد أيوب: ليلتزم الطلاب بالإجراءات الوقائية والإمتحانات بموعدها

أشار رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​فؤاد أيوب​ في تصريح تلفزيوني، إلى أنه “بصعوبة أقنعتُ مجلس العمداء بتأجيل الإمتحانات لمدة أسبوع، على الرغم من أن ​الطلاب​ طالبوا بإكمال الإمتحانات بشكل طبيعي”.

وأكد أيوب أن ​الإصابات​ في الجامعة اللبنانية هي “حالة واحدة في كلية الإعلام الفرع الأول، وكنا حريصين على الفحوصات و أتت مرتين سلبية، وهناك طلاب ب​كلية الصحة​ وصدرت نتائجهم جميعا سلبية أيضا، والإمتحانات ستكون بموعدها”.

وردا على سؤال حول الضمانة ل​سلامة​ الطلاب، اعتبر رئيس الجامعة أن “الضمانة هي الطلاب، والتزامهم الإجراءات الوقائية وارتداء ​الكمامة​ والتباعد الإجتماعي، وبالنسبة لنا فالقاعات معقمة، ونقيم تباعد بشكل جدي ووضعنا أقل من نصف عدد الطلاب في القاعة الواحدة”.

وشدد على أنه “لا نستطيع إجراء الإمتحانات أونلاين، لأسباب عديدة ك​الكهرباء​ و​الإنترنت​، فإذا قطعت الكهرباء أثناء الإمتحان أو قطع الإنترنت، فهل سيرسب الطالب؟”، مؤكدا أن “مجلس العمداء لم يتخذ أي قرار إلا بالإستشارة مع أطباء ومعنيين بالشأن الطبي، واجتمعنا أمس مع ​لجنة الصحة​ ب​مجلس الوزراء​ ووافقونا القرار باستكمال الإمتحانات”.

وعن تهديد عمداء أو دكاترة للطلاب، قال أيوب: “لا أحد من العمداء هدد لأن للطالب الحق بالحضور في الدورة الثانية”.