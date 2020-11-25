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فؤاد مخزومي يستنكر الإعتداء على فريق “صوت بيروت انترناشونال”

منذ 9 ثواني
فؤاد مخزومي

فؤاد مخزومي

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استنكر النائب فؤاد مخزومي الاعتداء الذي تعرضه له فريق عمل “صوت بيروت انترناشونال” أثناء تغطيتهما حريقاً في احد المباني في منطقة زقاق البلاط، وذلك من خلال تغريدة على صفحته الرسمية عبر “تويتر” جاء فيها “نستنكر الاعتداء الذي تعرض له كل من الإعلامي ربيع شنطف والمخرج محمود السيد في زقاق البلاط ونرفض رفضاً قاطعاً مثل هذه الممارسات العدوانية التي تقمع حرية الصحافة. نطالب بمحاسبة الفاعلين أياً كانوا ليكونوا عبرةً لغيرهم، فمن غير المقبول أن يكون الجسم الإعلامي مكسر عصا”.

 

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