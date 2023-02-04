فاتورة السوبرماركت بالدولار؟

أكد نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أنه “لن يتغير شيء على المواطن بالنسبة للدفع ومن ناحية الفاتورة التي ستصدر من السوبرماركت فالفاتورة ستصدر بالليرة والأصناف ستكون مسعّرة بالليرة ومجموع الفاتورة بالليرة والضريبة على القيمة المضافة بالليرة مع سعر الصرف المعتمد”.

وفي حديث عبر الـLBCI، قال فهد: “بما ان الموردين أو البعض منهم سيسعرون البضاعة بالدولار فسندفع لهم بالدولار وبالتالي سنعتمد سعر الصرف الذي نشتري فيه من السوق الموازية وهذا السعر سنعلنه على مداخل المحال وعلى الصناديق ليعرف الزبائن سعر الصرف المعتمد”.