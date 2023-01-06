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فاجعة تصيب عائلة سلطان الطرب "جورج وسوف"!

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 6 - يناير - 2023 11:44 مساءً
جورج وسوف ونجله وديع وسوف

جورج وسوف ونجله وديع وسوف

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توفي مساء (الجمعة 6-1-2023) وديع وسوف نجل سلطان الطرب جورج وسوف في مستشفى مار يوسف في بيروت، حسبما أعلن الإعلامي نيشان نيشان ديرهاروتيونيان عبر قناة الجديد.

وأشار نيشان إلى وفاة وديع وسوف نتيجة مضاعفات عملية جراحية أجراها قبل أيام.

وطان الراحل قد خضع منذ أكثر من أسبوع لعمليّة تكميم في المعدة وتكلّلت العملية بالنجاح. وكان ينوي السّفر أمس، إلّا أنّ والدته طلبت منه إجراء مزيد من الفحوص الطبية قبل السفر لمزيد من الاطمئنان.

وما حصل أنه خلال إجراء الفحوص في المستشفى، تبيّن وجود نزيف ما استوجب إدخاله في صورة مستعجلة إلى العناية المركّزة للمباشرة بالإجراءات الطبيّة اللّازمة، وهو ما فسّر نشر الفنانة إليسا والإعلاميّة منى أبو حمزة طلباً بالمساعدة لتأمين وحدات دم في مستشفى مار يوسف، حيث يمكث وديع.

يُشار إلى ان وديع هو الابن الأكبر للفنان السوري من زوجته الأولى شاليمار التي ارتبط بها بزواج مدني في العاصمة الفرنسية باريس بعد رفض عائلتها هذا الارتباط.

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