​فادي أبو شقرا​: سنلتزم بجدول ​الأسعار​ باللبناني ولن نقبض بالدولار

أشار ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، إلى “أننا نتمنى الإستقرار بسعر صرف الدولار، لأن استقراره يضمن الإستمرارية بالعمل بشكل منتظم، وهناك من يقول بأن أسعار المحروقات ترتفع، والحقيقة هي أن سعر صرف الدولار هو الذي يرتفع ويؤثر بذلك على ارتفاع سعر المحروقات”.
وتابع ردا على سؤال في تصريح تلفزيوني: “ندفع ثمن المحروقات بالدولار ومضطرون للبيع بالليرة اللبنانية، ونحن نطالب بحماية سعر الصرف، وسنلتزم بجدول الأسعار باللبناني ولن نقبض بالدولار”.
وكانت أسعار المحروقات قد شهدت ارتفاعاً اليوم الثلاثاء، وجاءت كالتالي:
بنزين 95 (+15000) :700000
بنزين 98 (+16000) :717000
المازوت (+13000) 848000
والغاز المنزلي (+11000) 401000