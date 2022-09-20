​فادي أبو شقرا​: سنلتزم بجدول ​الأسعار​ باللبناني ولن نقبض بالدولار

أشار ممثل موزعي المحروقات في لبنان ​فادي أبو شقرا​، إلى “أننا نتمنى الإستقرار بسعر صرف ​الدولار​، لأن استقراره يضمن الإستمرارية بالعمل بشكل منتظم، وهناك من يقول بأن ​أسعار المحروقات​ ترتفع، والحقيقة هي أن سعر صرف الدولار هو الذي يرتفع ويؤثر بذلك على ارتفاع سعر المحروقات”.

وتابع ردا على سؤال في تصريح تلفزيوني: “ندفع ثمن المحروقات بالدولار ومضطرون للبيع بالليرة ​اللبنانية، ونحن نطالب بحماية سعر الصرف، وسنلتزم بجدول ​الأسعار​ باللبناني ولن نقبض بالدولار”.

وكانت أسعار المحروقات قد شهدت ارتفاعاً اليوم الثلاثاء، وجاءت كالتالي:

بنزين 95 (+15000) :700000

بنزين 98 (+16000) :717000

المازوت (+13000) 848000

والغاز المنزلي (+11000) 401000