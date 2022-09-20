الثلاثاء 24 صفر 1444 ﻫ - 20 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

​فادي أبو شقرا​: سنلتزم بجدول ​الأسعار​ باللبناني ولن نقبض بالدولار

منذ 11 دقيقة
فادي أبو شقرا

فادي أبو شقرا

A A A
طباعة المقال

أشار ممثل موزعي المحروقات في لبنان ​فادي أبو شقرا​، إلى “أننا نتمنى الإستقرار بسعر صرف ​الدولار​، لأن استقراره يضمن الإستمرارية بالعمل بشكل منتظم، وهناك من يقول بأن ​أسعار المحروقات​ ترتفع، والحقيقة هي أن سعر صرف الدولار هو الذي يرتفع ويؤثر بذلك على ارتفاع سعر المحروقات”.

وتابع ردا على سؤال في تصريح تلفزيوني: “ندفع ثمن المحروقات بالدولار ومضطرون للبيع بالليرة ​اللبنانية، ونحن نطالب بحماية سعر الصرف، وسنلتزم بجدول ​الأسعار​ باللبناني ولن نقبض بالدولار”.

وكانت أسعار المحروقات قد شهدت ارتفاعاً اليوم الثلاثاء، وجاءت كالتالي:

بنزين 95 (+15000) :700000

بنزين 98 (+16000) :717000

المازوت (+13000) 848000

والغاز المنزلي (+11000) 401000

    المزيد من أخبار لبنان

    اعتصام للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي
    لجنة المتعاقدين في الأساسي: تريدون فتح قبورنا لا مدارسنا!
    النائبان أشرف ريفي وكريم كبارة
    ريفي وكبارة تابعا ملف الأهالي الموجودين بمخيمات الترحيل في تركيا
    وزير الإعلام زياد مكاري
    وزير الإعلام من القاهرة: شعبا مصر ولبنان يتشابهان من حيث قدرتهما على العطاء

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ترسيم الحدود
    عرض أميركي جديد في ملف ترسيم الحدود... هذه تفاصيله
    وديع الشيخ
    الجيش يوقف المغنّي وديع الشيخ
    الرئيس ميشال عون ومسؤول الارتباط في حزب الله وفيق صفا
    وفيق صفا يفعل فعله.. باسيل يرضخ لحزب الله