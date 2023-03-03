فادي إبراهيم: كل ما يؤلم في لبنان له علاقة بالقيادات

حلّ الممثل القدير فادي إبراهيم ضيفًا على الاعلامية ديانا فخوري ضمن برنامج “ألبوم حياتي” عبر صوت بيروت انترناشونال.

عن حياته الخاصة، كشف إبراهيم أنه كان يحلم بأن يكون ضابط طيران ، ولكنه لم يستطيع تحقيق حلمه كونه وحيدًا، وليس لديه أخوة شباب، مضيفًا أن والديه ولا سيّما والدته لم تكن تريده أن يكون ضابطاً لانها كانت تخاف عليه كثيرا.

فنّيًا، أكد أنه سيستمر في التمثيل طالما أنه قادر على ذلك. ورأى أنه يحق لكل إنسان أن يختار أين يريد أن يعيش، قائلاً: أنه “للأسف في لبنان الوضع مؤلم، وكل ما يؤلم له علاقة بالقيادات”، معتبرًا أنه لم يأخذ حقه كفنان من الدولة اللبنانية بل من الشعب. وأوضح أنه لديه يحب الأعمال التاريخية أكثر من الأعمال المودارن، لان “في التاريخ قيم يُفتخر بها”.

وقال إنه ضد أخذ لقاح كورونا، بالرغم من أنه أصيب بالفيروس، ولم يخف من تداعياته على صحته، بل تخطّى الأمر وأصبح بحالة جيّدة.

وأوضح أنه ليس لديه مشكلة مع أي ممثل، أو ممثلة. ولفت الى أن الممثل السوري الاقرب إليه هو قصي خولي، وعمل معه من قبل. وأشار الى انه يشجع جميع المخرجين الجدد على الساحة الفنية، قائلا عن المخرج فيليب أسمر أنه متميز جدا في عمله.

وكشف انه ليس لديه تعصب ديني، وأنه منفتح جدا على كل الديانات، وأولويته أن يكون ضميره مرتاحا دائمًا. وأكد أنه مرّ بظروف صعبة وواجهها بإبتسامة، معتبرا أن “لا شيء يستاهل اليأس”.

رأى أن لا أحد يأخذ حقه في لبنان، قائلا للدولة المقصّرة بحق الفنان اللبناني: “انتبهوا للانسان في هذا الوطن”.

وختم الحلقة بعنوان مذكراته: “لمّا صرت إنسان”.